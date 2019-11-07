Фати: "Хочу провести всю жизнь в "Барселоне"

Хавбек "Барселоны" Анссумане Фати заявил, что хочет всю свою футбольную карьеру провести в каталонском клубе, передает Diario Sport.

"Я всегда хотел быть здесь. Я мечтал об этом с детства, надеюсь, смогу провести в "Барселоне" всю жизнь.

Я спокоен и стараюсь делать все как всегда. С игроками команды "Барселоны Б" я провожу много времени, ничего не изменится", - сказал Фати.

17-летний футболист находится в системе сине-гранатовых с 2012 года. Фати стал самым молодым дебютантом "Барселоны" за последние 78 лет. В этом сезоне он участвовал в 7 матчах Примеры и 2 играх Лиги Чемпионов в составе каталонцев.

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