Фати и Месси принесли "Барселоне" разгромную победу над "Вильярреалом"

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Фати и Месси принесли "Барселоне" разгромную победу над "Вильярреалом"

В рамках 3-го тура испанской Примеры "Барселона" разгромила "Вильярреал".

Напомним, что это первая игра каталонцев в новом сезоне Примеры.

Два гола на свой счет записал Ансу Фати, позже Лионель Месси реализовал пенальти. Последним голом в матче оказался автогол Пау Торреса после передачи Месси.

"Барселона" - "Вильярреал" 4:0

Голы: Фати, 15 - 1:0, Фати, 19 - 2:0, Месси (пен), 35 - 3:0, Пау Торрес (аг), 45 - 4:0

"Барселона": Нето, Альба, Лангле, Серджи Роберто, Пике, Коутиньо (Педри, 70), Бускетс (Пьянич, 78), де Йонг, Фати (Дембеле, 70), Гризманн (Тринкау, 78), Месси.

"Вильярреал": Асенхо, Эступиньян, Альбиоль (Фунес Мори, 84), Марио Гаспар, Пау Торрес, Парехо, Чуквуэзе (Кубо, 74), Коклен (Тригерос, 46), Мойсес Гомес, Жерар Морено (Бакка, 84), Пако Алькасер (Иборра, 46).

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