Фати и Месси принесли "Барселоне" разгромную победу над "Вильярреалом"
В рамках 3-го тура испанской Примеры "Барселона" разгромила "Вильярреал".
Напомним, что это первая игра каталонцев в новом сезоне Примеры.
Два гола на свой счет записал Ансу Фати, позже Лионель Месси реализовал пенальти. Последним голом в матче оказался автогол Пау Торреса после передачи Месси.
"Барселона" - "Вильярреал" 4:0
Голы: Фати, 15 - 1:0, Фати, 19 - 2:0, Месси (пен), 35 - 3:0, Пау Торрес (аг), 45 - 4:0
"Барселона": Нето, Альба, Лангле, Серджи Роберто, Пике, Коутиньо (Педри, 70), Бускетс (Пьянич, 78), де Йонг, Фати (Дембеле, 70), Гризманн (Тринкау, 78), Месси.
"Вильярреал": Асенхо, Эступиньян, Альбиоль (Фунес Мори, 84), Марио Гаспар, Пау Торрес, Парехо, Чуквуэзе (Кубо, 74), Коклен (Тригерос, 46), Мойсес Гомес, Жерар Морено (Бакка, 84), Пако Алькасер (Иборра, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14