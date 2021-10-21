Фати мог уйти из "Барселоны"

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Фати мог уйти из "Барселоны"Фото: инстаграм Фати/Автор неизвестен

Форвард "Барселоны" Ансу Фати высказался о том, мог ли покинуть стан каталонского клуба.

"Да, у меня были предложения от заграничных клубов, но моей мечтой было выступать за "Барселону". С первого дня я говорил Жорже Мендешу, что моя главная цель — остаться в клубе. Он прекрасно это понял. Я рад, что клуб доверяет мне", — сказал 18-летний футболист на пресс-конференции после продления контракта.

Напомним, что новое соглашение Фати с "Барселоной" рассчитано до лета 2027 года. Отступные за игрока, как и в случае с Педри составили один миллиард евро.

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