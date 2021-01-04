Фати может быть готов уже к первой игре с ПСЖ

Хавбек "Барселоны" Ансу Фати, получивший в ноябре травму колена, продолжает восстановление.

По заявлению клуба, прогресс в лечении выглядит "очень обнадеживающе".

По предварительным подсчетам 18-летний футболист должен был вернуться не раньше середины февраля. Однако стоит отметить, что темпы выздоровления опережают графики.

Допускается, что Фати будет готов выйти на поле уже в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ, сообщает As.