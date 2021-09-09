Фати может пропустить ещё больше месяца
Фото инстаграм Ансу Фати
Вингер "Барселоны" Ансу Фати пока не готов на сто процентов к возвращению на поле, сообщает AS.
По сведениям издания, 18-летнему футболисту могут дать еще несколько недель на восстановление после разрыва мениска левого колена.
Ожидается, что воспитанник "сине-гранатовых" сможет сыграть с "Валенсией" 17 октября.
Из-за травмы Фати не играет с ноября прошлого года. Ему достался 10-й номер в "Барсе" после ухода Лионеля Месси.
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