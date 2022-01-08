Фати может сыграть с "Реалом" в Суперкубке Испании

Фото: инстаграм Фати/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился информацией о форварде Ансу Фати, который не играл с ноября из-за травмы.

"Мы любим Ансу. Понимание того, что он вот-вот вернется, является для нас прекрасной новостью. Он очень хорошо работает.

Это фундаментальный игрок. Мы не хотим рисковать, потому что тогда рискуем потерять его до конца сезона.

Поэтому я предпочитаю подождать, пока он не будет полностью готов. Это вопрос его физической формы", – сказал испанский специалист.

Матч с мадридским "Реалом" в полуфинале Суперкубка Испании состоится 12 января.

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