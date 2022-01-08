Фати может сыграть с "Реалом" в Суперкубке Испании
Фото: инстаграм Фати/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился информацией о форварде Ансу Фати, который не играл с ноября из-за травмы.
"Мы любим Ансу. Понимание того, что он вот-вот вернется, является для нас прекрасной новостью. Он очень хорошо работает.
Это фундаментальный игрок. Мы не хотим рисковать, потому что тогда рискуем потерять его до конца сезона.
Поэтому я предпочитаю подождать, пока он не будет полностью готов. Это вопрос его физической формы", – сказал испанский специалист.
Матч с мадридским "Реалом" в полуфинале Суперкубка Испании состоится 12 января.
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|19
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|4
|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14