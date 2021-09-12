Фати намерен добиться успеха в "Барселоне"

Фото: инстаграм Фати/Автор неизвестен

18-летний испанский нападающий "Барселоны" Ансу Фати намерен остаться в каталонском клубе.

Как сообщает Фернандо Поло, форвард сказал спортивному директору клуба Матеу Алемани, что хочет добиться успеха в "Барселоне" и продолжит работу в клубе.

По информации источника, "Барса" не будет продлевать его контракт в одностороннем порядке, но предложит новое соглашение с "импровизированной" зарплатой.

У него статус неприкасаемого игрока, клуб уверен, что он продлит контракт.

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