Фати не хочет делать операцию. "Барселона" продолжает настаивать на вмешательстве хирургов
Фото: инстаграм Фати\Автор неизвестен
Нападающий "Барселоны" Ансу Фати, получивший очередную серьезную травму в матче с "Атлетиком" (2:3) в Кубке Короля, отказывается делать операцию, сообщает Альберт Масноу.
По информации источника, Фати уже принял решение. Игрок не будет делать операцию и предпочитает консервативное лечение.
Отмечается, что в последние дни Ансу Фати и его семья встречались с Хави и Рикардом Пруной (глава медицинской службы клуба, - прим.). Оба были за то, чтобы Ансу перенес операцию для восстановления, и они сказали ему об этом.
Однако позиция игрока всегда оставалась неизменной, и он уже выразил свои сомнения по поводу повторного хирургического вмешательства.
Если бы он перенес операцию, то период его отсутствия составил бы от 4 до 6 месяцев, в то время как консервативное лечение составляет от 6 до 8 недель.
В "Барсе" уже знают о решении игрока и настаивают на том, чтобы он передумал, но не похоже, что это сработает.
Ранее сообщалось, что в случае отказа от операции будет высокий риск того, что у Фати случится рецидив.
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Месси поужинал в Барселоне с Хави и Бускетсом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14