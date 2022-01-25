Фати не хочет делать операцию. "Барселона" продолжает настаивать на вмешательстве хирургов

Фото: инстаграм Фати\Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати, получивший очередную серьезную травму в матче с "Атлетиком" (2:3) в Кубке Короля, отказывается делать операцию, сообщает Альберт Масноу.

По информации источника, Фати уже принял решение. Игрок не будет делать операцию и предпочитает консервативное лечение.

Отмечается, что в последние дни Ансу Фати и его семья встречались с Хави и Рикардом Пруной (глава медицинской службы клуба, - прим.). Оба были за то, чтобы Ансу перенес операцию для восстановления, и они сказали ему об этом.

Однако позиция игрока всегда оставалась неизменной, и он уже выразил свои сомнения по поводу повторного хирургического вмешательства.

Если бы он перенес операцию, то период его отсутствия составил бы от 4 до 6 месяцев, в то время как консервативное лечение составляет от 6 до 8 недель.

В "Барсе" уже знают о решении игрока и настаивают на том, чтобы он передумал, но не похоже, что это сработает.

Ранее сообщалось, что в случае отказа от операции будет высокий риск того, что у Фати случится рецидив.

Также не пропустите: "Валенсия" подписала защитника Эрая Джёмерта. | http://soccernews.ru