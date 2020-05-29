Фати не тренируется в общей группе "Барсы". У футболиста травма колена

Хавбек "Барселоны" Анссумане Фати не занимается в общей группе каталонского клуба из-за травмы. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, 17-летний футболист уже несколько дней занимается по индивидуальной программе. Полузащитник испытывает дискомфорт в колене.

Главный тренер Кике Сетьен и его штаб не хотят рисковать игроком и намерены дать ему время для полного восстановления.

Чемпионат Ла Лиги приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление сезона запланировано на 11 июня.

В текущем сезоне на счету Фати пять голов и одна результативная передача в 24 матчах.

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