Фати не тренируется в общей группе "Барсы". У футболиста травма колена

Теги барселонаансу фатитравмы

Фати не тренируется в общей группе "Барсы". У футболиста травма колена

Хавбек "Барселоны" Анссумане Фати не занимается в общей группе каталонского клуба из-за травмы. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, 17-летний футболист уже несколько дней занимается по индивидуальной программе. Полузащитник испытывает дискомфорт в колене.

Главный тренер Кике Сетьен и его штаб не хотят рисковать игроком и намерены дать ему время для полного восстановления.

Чемпионат Ла Лиги приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление сезона запланировано на 11 июня.

В текущем сезоне на счету Фати пять голов и одна результативная передача в 24 матчах.

Читайте также: "Барселона" может включить Фати в сделку по Пьяничу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Црвена Звезда" в третий раз подряд оформила чемпионство Сербии

"Црвена Звезда" в третий раз подряд оформила чемпионство Сербии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов