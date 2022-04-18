Фати недоволен врачами "Барселоны"
Фото: твиттер Ансу Фати/Автор неизвестен
Нападающий "Барселоны" Ансу Фати недоволен врачами каталонского клуба, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, футболист полностью восстановился после травмы бицепса бедра благодаря консервативному лечению. При этом врачи "Барселоны" предлагали форварду сделать операцию. В связи с этим Фати считает, что медики предлагали ему неправильное лечение.
В нынешнем сезоне 19-летний Фати провел за "Барселону" 10 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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|2
|Барселона
|19
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|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14