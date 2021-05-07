Фати перенес еще одну операцию на колене
Фото: twitter.com/fcbarcelona
Вингер "Барселоны" Ансу Фати перенес еще одну операцию на колене.
Как сообщает сайт клуба, футболисту сделали артроскопию левого колена. Операция проводилась в Португалии доктором Хосе Карлосом Нороньей.
Напомним, что Фати из-за разрыва мениска не появлялся на поле с 7 ноября 2020 года.
В текущем сезоне Фати успел сыграть 10 матчей, забить 5 голов и отдать две результативные передачи.
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