Фати планирует попасть на Евро

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Форвард "Барселоны" Ансу Фати хочет поехать на Евро-2020 в составе сборной Испании. Он не выходил на поле с ноября и сейчас восстанавливается после травмы колена.

"Надеюсь, я попаду на Евро, но мне сначала нужно восстановиться после травмы. Я не знаю, получится ли, но попасть на Евро — мечта каждого футболиста. Я стараюсь прогрессировать каждый день, расти как игрок и как человек", — цитирует Football Espana Фати.

В текущем сезоне Фати выходил на поле в составе "Барселоны" в 10 матчах и смог забить 5 голов. За сборную Испании на его счету четыре встречи и один забитый мяч.

Испания на Евро-2020 будет в одной группе со Швецией, Польшей и Словакией.