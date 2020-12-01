Фати показал первое фото после операции на колене

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати показал первую фотографию после операции на травмированном мениске.

"Обратный отсчет", - написал Фати на своей страничке в Instagram.

Напомним, что форвард перенес операцию в конце ноября. Сроки восстановления игрока составят около четырех месяцев.

В нынешнем сезоне 18-летний Фати провел за "Барселону" 10 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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