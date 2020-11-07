Фати получил серьезное повреждение колена

"Барселона" может потерять на длительный срок вингера Ансу Фати.

Как сообщает твиттер клуба, у 18-летнего футболиста был обнаружен разрыв внутреннего мениска левого коленного сустава. Сроки восстановления игрока пока неизвестны.

Напомним, что Фати получил травму в игре против "Бетиса" (5:2). Он был заменен после первого тайма.

В текущем сезоне Фати провел 10 матчей, в которых забил пять голов и отдал два ассиста.

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