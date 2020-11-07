Фати получил серьезное повреждение колена

Теги барселонаансу фатитравмы

Фати получил серьезное повреждение колена

"Барселона" может потерять на длительный срок вингера Ансу Фати.

Как сообщает твиттер клуба, у 18-летнего футболиста был обнаружен разрыв внутреннего мениска левого коленного сустава. Сроки восстановления игрока пока неизвестны.

Напомним, что Фати получил травму в игре против "Бетиса" (5:2). Он был заменен после первого тайма.

В текущем сезоне Фати провел 10 матчей, в которых забил пять голов и отдал два ассиста.

Читайте также: Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Бетис". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба на камеру занялся мастурбацией. Видео попало в сеть

Дзюба на камеру занялся мастурбацией. Видео попало в сеть

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов