Фати прокомментировал продление контракта с "Барселоной"

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Фати прокомментировал продление контракта с "Барселоной"

Фото твиттер "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати поделился эмоциями после заключения нового соглашения с каталонским клубом.

Напомним, что стороны продлили контракт до 30 июня 2027 года. Сумма отступных в договоре - 1 миллиард евро.

"Я очень счастлив. Рад играть за клуб, который мне так нравится. Я очень благодарен за предоставленные шансы. Играть за "Барсу" - то, ради чего я работал все эти годы, и, слава богу, клуб даёт мне возможность продолжать. Теперь мне просто нужно восстановить уверенность на поле. Как и всегда, моя цель - совершенствоваться день ото дня как игрок и личность, и бороться за все трофеи", - приводит слова 18-летнего футболиста Sport.es.

Фати является воспитанником "Барсы", за основную команду дебютировал 25 августа 2019 года, с тех пор сыграл 48 матчей, забил 15 голов и сделал 6 ассистов.

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