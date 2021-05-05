Фото: инстаграм Ансу Фати/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати пропустит чемпионат Европы из-за травмы, сообщает Marca.

В ближайшее время футболист перенесет очередную операцию, так как предыдущее лечение не принесло результата. Медицинский штаб каталонского клуба надеется, что новая операция поможет форварду.

18-летний Фати выбыл из строя в ноябре прошлого года и с тех пор на поле не выходил. В нынешнем сезоне он провел за "Барселону" 10 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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