Фати пропустит остаток года: названа причина

Фото твиттер "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати не поможет своей команде в 2021 году, сообщает Sport.es.

По информации источника, такое решение принято с целью не рисковать здоровьем 19-летнего футболиста, который находится на финальном этапе восстановления после травмы.

Возвращение испанского форварда на поле ожидается 2 января в матче с "Мальоркой".

Таким образом, Фати пропустит три игры Ла Лиги - против "Осасуны", "Эльче" и "Севильи", а также товарищескую встречу с "Бока Хуниорс" в память о Диего Марадоне.

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