Фати пропустит подготовку "Барселоны" к сезону

Фото: инстаграм Фати/Автор неизвестен

Как сообщает AS со ссылкой на Catalunya Radio, форвард "Барселоны" Ансу Фати пропустит предсезонную подготовку каталонского клуба.

По информации источника, испанец останется в Мадриде под присмотром спортивного доктора Хоакина Хуана для продолжения восстановления после травмы колена.

Игрок сборной Испании останется Мадриде еще на несколько недель, что не даст ему полететь на сборы с клубом.

Напомним, что Фати травмировал колено в ноябре 2020 года, после чего перенес четыре операции.

В прошедшем сезоне нападающий сыграл 10 матчей за "блауграну", в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

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