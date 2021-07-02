Фати разрешили вернуться к тренировкам

Теги барселонаансу фати

Фати разрешили вернуться к тренировкам

Фото инстаграм Ансу Фати

Вингер "Барселоны" Ансу Фати близок к возвращению в строй после длительного восстановления от травмы мениска.

По информации Marca, 18-летний футболист получил разрешение заниматься с партнёрами по команде.

Таким образом, у перспективного испанца появились шансы быть готовым к старту сезона 2021/22.

Напомним, что Фати лечится с ноября 2020 года. У него был разрыв мениска левого колена.

Не пропустите: Хави: "Если я понадоблюсь "Барселоне", я приду на помощь". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

На Евро-2020 забито больше автоголов, чем за все предыдущие Чемпионаты Европы

На Евро-2020 забито больше автоголов, чем за все предыдущие Чемпионаты Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов