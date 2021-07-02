Фати разрешили вернуться к тренировкам

Фото инстаграм Ансу Фати

Вингер "Барселоны" Ансу Фати близок к возвращению в строй после длительного восстановления от травмы мениска.

По информации Marca, 18-летний футболист получил разрешение заниматься с партнёрами по команде.

Таким образом, у перспективного испанца появились шансы быть готовым к старту сезона 2021/22.

Напомним, что Фати лечится с ноября 2020 года. У него был разрыв мениска левого колена.

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