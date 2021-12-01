Фати рискует не сыграть с "Баварией"

Теги ансу фатибарселонабавария мюнхен

Фати рискует не сыграть с "Баварией"Фото: инстаграм Фати/Автор неизвестен

"Барселона" несет потери перед решающим матчем группового этапа Лиги чемпионов против "Баварии".

Как сообщает издание Sport, нападающий каталонского клуба Ансу Фати сегодня не присутствовал на тренировке сине-гранатовых.

По информации источника, Фати пропустит матч против "Баварии" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

В то же время Хави Мигель пишет, что участие Фати в матче с "Баварией" не исключено. Он не должен был тренироваться сегодня.

Также не пропустите: Стало известно, сколько в итоге "Барселона" выплатит Сетьену за увольнение. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" все еще хочет избавиться от Мариано

"Реал" все еще хочет избавиться от Мариано

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов