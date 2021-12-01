Фати рискует не сыграть с "Баварией"

Фото: инстаграм Фати/Автор неизвестен

"Барселона" несет потери перед решающим матчем группового этапа Лиги чемпионов против "Баварии".

Как сообщает издание Sport, нападающий каталонского клуба Ансу Фати сегодня не присутствовал на тренировке сине-гранатовых.

По информации источника, Фати пропустит матч против "Баварии" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

В то же время Хави Мигель пишет, что участие Фати в матче с "Баварией" не исключено. Он не должен был тренироваться сегодня.

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