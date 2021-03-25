Фати рискует пропустить остаток сезона

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Фати рискует пропустить остаток сезона

Фото Tribuna.com

Вингер "Барселоны" Ансу Фати может больше не сыграть в текущем сезоне.

По информации Marca, у 18-летнего футболиста не заживает травмированный мениск, из-за чего ему грозит повторная операция.

Если талантливому испанцу снова придётся пойти на хирургическое вмешательство, то нынешний сезон будет для него завершён.

Напомним, что из-за разрыва мениска левого колена Фати не играет с 7 ноября.

Не пропустите: Фати рассказал о своем переходе в "Барселону". | http://soccernews.ru
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