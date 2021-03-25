Фати рискует пропустить остаток сезона
Фото Tribuna.com
Вингер "Барселоны" Ансу Фати может больше не сыграть в текущем сезоне.
По информации Marca, у 18-летнего футболиста не заживает травмированный мениск, из-за чего ему грозит повторная операция.
Если талантливому испанцу снова придётся пойти на хирургическое вмешательство, то нынешний сезон будет для него завершён.
Напомним, что из-за разрыва мениска левого колена Фати не играет с 7 ноября.
Не пропустите: Фати рассказал о своем переходе в "Барселону". | http://soccernews.ru
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|Валенсия
|20
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|8
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|30
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
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