Фати рискует пропустить остаток сезона

Фото твиттер "Барселоны"

Есть вероятность, что нападающий "Барселоны" Ансу Фати больше не выйдет на поле в нынешнем сезоне.

По информации Esport3, если 19-летний футболист согласится на операцию, то на восстановление ему потребуется до четырёх месяцев.

Напомним, что форварду "сине-гранатовых" предлагают хирургическим образом решить хроническую проблему с бицепсом бедра.

В текущем сезоне Фати сыграл за "Барсу" 9 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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