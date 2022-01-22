Фати рискует пропустить остаток сезона
Фото твиттер "Барселоны"
Есть вероятность, что нападающий "Барселоны" Ансу Фати больше не выйдет на поле в нынешнем сезоне.
По информации Esport3, если 19-летний футболист согласится на операцию, то на восстановление ему потребуется до четырёх месяцев.
Напомним, что форварду "сине-гранатовых" предлагают хирургическим образом решить хроническую проблему с бицепсом бедра.
В текущем сезоне Фати сыграл за "Барсу" 9 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
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