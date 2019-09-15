Фати - самый молодой автор гола и передачи в одном матче чемпионата Испании

Вчера, 14 сентября, "Барселона" разгромила "Валенсию" в матче 4-го тура Примеры. В этой встрече голом и результативной передачей отметился 16-летний нападающий Ансу Фати.



Таким образом, футболист стал самым молодым игроком, которому удалось добиться подобного результата в каталонском клубе.



Отметим, что Фати является вторым самым молодым игроком в истории сине-гранатовых, сыгравшим в официальном матче. Рекорд принадлежит Висенте Мартинесу.

"Барселона" с 7 очками занимает 4 место в турнирной таблице Примеры.

В этом сезоне форвард участвовал в 3 матчах Ла Лиги, отметившись 3 голами и 1 ассистом.

А еще: "Барселона" разгромила "Валенсию" и поднялась в топ-4 Примеры | http://soccernews.ru