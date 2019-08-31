Фати - самый молодой игрок "Барселоны", забивавший в Примере

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Фати - самый молодой игрок "Барселоны", забивавший в Примере

В рамках 3-го тура испанской Примеры "Барселона" не смогла обыграть "Осасуну" (2:2).

Молодой вингер каталонцев Ансу Фати принимал участие в матче и отметился голом на 51-й минуте.

Как сообщает Opta, Фати, которому 16 лет и 304 дня, стал самым молодым футболистом "сине-гранатовых", забивавшим в Примере.

Во всем испанском чемпионате было два футболиста, которые забивали, когда были моложе Фати - Фабрис Олинга (16 лет и 98 дней) и Икер Муниаин (16 лет и 289 дней).

Напомним, что Фати провел всего вторую игру за первую команду "Барсы".

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