Фати стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании

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Фати стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании

Форвард "Барселоны" Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании. Футболист отметился голом в ворота национальной команды Украины в матче 2-го тура Лиги наций.

Благодаря точному удару футболиста счет в матче стал 3:0.

Возраст форварда на этот момент составлял 17 лет и 311 дней. В прошлом матче Фати вышел на замену и стал самым молодым дебютантом сборной Испании за 84 года.

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