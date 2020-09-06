Фати стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании
Форвард "Барселоны" Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании. Футболист отметился голом в ворота национальной команды Украины в матче 2-го тура Лиги наций.
Благодаря точному удару футболиста счет в матче стал 3:0.
Возраст форварда на этот момент составлял 17 лет и 311 дней. В прошлом матче Фати вышел на замену и стал самым молодым дебютантом сборной Испании за 84 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
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|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14