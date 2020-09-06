Форвард "Барселоны" Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании. Футболист отметился голом в ворота национальной команды Украины в матче 2-го тура Лиги наций.

Благодаря точному удару футболиста счет в матче стал 3:0.

Возраст форварда на этот момент составлял 17 лет и 311 дней. В прошлом матче Фати вышел на замену и стал самым молодым дебютантом сборной Испании за 84 года.

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