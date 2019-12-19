Вингер "Барселоны" Ансу Фати вышел на поле в игре с "Реалом" (0:0).

Как сообщает MisterChip, Фати стал самым молодым дебютантом класико с 1941 года. На данный момент ему 17 лет и 48 дней.

В 1941 году в класико дебютировал Висенте Мартинес, которому на тот момент было 16 лет и 278 дней.

В текущем сезоне на счету Фати три гола и один ассист в 13 матчах.

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