Фати травмировался на тренировке "Барселоны"

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Фати травмировался на тренировке "Барселоны"

Вингер "Барселоны" Ансу Фати выбыл из строя из-за повреждения, сообщает официальный твиттер клуба.

17-летний футболист получил на тренировке "сине-гранатовых" ушиб правого бедра.

Сроки восстановления воспитанника каталонцев пока неизвестны.

Для "Барсы" сезон стартует 27 сентября домашним матчем против "Вильярреала".

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