Фати установил рекорд Примеры

Юный вингер "Барселоны" Ансу Фати переписал историю испанской Примеры.

Воспитанник "сине-гранатовых" стал самым молодым автором дубля в истории испанского чемпионата.

Накануне Фати дважды забил в ворота "Леванте" в возрасте 17 лет и 94 дней.

Прежний рекорд принадлежал хавбеку "Бетиса" Хуанми, который в 2010 году записал в свой актив два гола в матче с "Реал Сосьедадом", когда ему было 17 лет и 115 дней.

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