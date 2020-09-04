Фати вошёл в тройку самых молодых футболистов в истории сборной Испании

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Фати вошёл в тройку самых молодых футболистов в истории сборной Испании

Вингер "Барселоны" Ансу Фати дебютировал за сборную Испании в матче 1-го тура группового этапа Лиги Наций против Германии (1:1).

Футболист вышел на поле в возрасте 17 лет и 308 дней - это третий результат в истории "Фурии Рохи".

Ещё более юными за испанскую национальную команду дебютировали только Педро Регейро (17 лет и 161 день) и Анхель Субьета (17 лет и 282 дня) в 1927 и 1936 году соответственно.

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