Фати вошёл в тройку самых молодых футболистов в истории сборной Испании
Вингер "Барселоны" Ансу Фати дебютировал за сборную Испании в матче 1-го тура группового этапа Лиги Наций против Германии (1:1).
Футболист вышел на поле в возрасте 17 лет и 308 дней - это третий результат в истории "Фурии Рохи".
Ещё более юными за испанскую национальную команду дебютировали только Педро Регейро (17 лет и 161 день) и Анхель Субьета (17 лет и 282 дня) в 1927 и 1936 году соответственно.
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|Команда
|М
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14