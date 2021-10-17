Фати впервые сыграл в старте за "Барселону" с ноября 2020 года

Фото: инстаграм Ансу Фати/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати вышел в старте в матче 9-го тура чемпионата Испании с "Валенсией".

Форвард впервые сыграл в основном составе с ноября 2020 года. Тогда он вышел в основе в поединке с "Бетисом" (1:1) и был заменен в перерыве из-за травмы. Затем футболист перенес несколько операций и пропустил почти 10 месяцев.

18-летний Фати является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за клуб 47 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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