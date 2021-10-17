Фати впервые сыграл в старте за "Барселону" с ноября 2020 года

Теги барселонаансу фатистатистика

Фати впервые сыграл в старте за "Барселону" с ноября 2020 года

Фото: инстаграм Ансу Фати/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати вышел в старте в матче 9-го тура чемпионата Испании с "Валенсией".

Форвард впервые сыграл в основном составе с ноября 2020 года. Тогда он вышел в основе в поединке с "Бетисом" (1:1) и был заменен в перерыве из-за травмы. Затем футболист перенес несколько операций и пропустил почти 10 месяцев.

18-летний Фати является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за клуб 47 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Барселона" планирует продлить контракт с Фати до "Эль Класико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" одержала волевую победу над "Валенсией"

"Барселона" одержала волевую победу над "Валенсией"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов