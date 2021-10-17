Фати впервые сыграл в старте за "Барселону" с ноября 2020 года
Фото: инстаграм Ансу Фати/Автор неизвестен
Нападающий "Барселоны" Ансу Фати вышел в старте в матче 9-го тура чемпионата Испании с "Валенсией".
Форвард впервые сыграл в основном составе с ноября 2020 года. Тогда он вышел в основе в поединке с "Бетисом" (1:1) и был заменен в перерыве из-за травмы. Затем футболист перенес несколько операций и пропустил почти 10 месяцев.
18-летний Фати является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за клуб 47 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Барселона" планирует продлить контракт с Фати до "Эль Класико". | http://soccernews.ru
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|Барселона
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|40
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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