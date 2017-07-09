Фаулер: "Лукаку является улучшенной версией Ибрагимовича"



Бывший нападающий "Ливерпуля" Робби Фаулер считает, что "Манчестер Юнайтед" провернул удачную сделку с покупкой форварда "Эвертона" Ромелу Лукаку.

"Думаю, что Лукаку является улучшенной версией Ибрагимовича. Златан забивает много голов, но "Манчестер Юнайтед" не хватало энергичного футболиста, который бы занимался прессингом и боролся за каждый мяч. Лукаку может делать это, если находится в хорошем настроении. Уверен, что он сделает МЮ сильнее. Но надеюсь, что не намного", - приводит слова Фаулера Mirror.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" договорился о покупке 24-летнего Лукаку за 85 миллионов евро.

Не пропустите: Лукаку: "Когда "МЮ" сделал предложение, мне не надо было думать дважды". | http://soccernews.ru