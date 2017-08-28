Фаулер: "Сейчас Коутиньо ненавидит всех на "Энфилде", но он может пойти на попятную"

Экс-нападающий "Ливерпуля" Робби Фаулер не считает, что карьера Филиппе Коутиньо в мерсисайдской команде завершена.

"Все говорят, что обратной дороги для Коутиньо на "Энфилд" уже не существует. Я с этим категорически не согласен. Впереди у Филиппе чемпионат мира, где в составе сборной Бразилии наряду с Неймаром он будет важнейшим игроком. У них есть шанс выиграть турнир. Захочет ли Коутиньо упускать его, отказываясь играть за "Ливерпуль"? Ни в коем случае.

Не сомневаюсь, сейчас Коутиньо ненавидит всех на "Энфилде". Но если он никуда не уйдёт, то, поверьте, он пойдёт на попятную и вновь начнёт играть за "Ливерпуль". При этом после каждого неудачного матча болельщики будут на него злиться. Так что ему нельзя играть плохо. Но у него есть всё, чтобы справиться со всем этим и вернуть их любовь. В таких случаях у игроков на первый план выходит скорее не преданность, а профессионализм" - цитирует Фаулера The Mirror.

Напомним, что Коутиньо хочет перейти в "Барселону", однако "Ливерпуль" отказывается продавать игрока.

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