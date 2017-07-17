Фаулер: "Тоттенхэму" повезло занять второе место в АПЛ"

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Фаулер: "Тоттенхэму" повезло занять второе место в АПЛ"

Бывший форвард "Ливерпуля" Робби Фаулер поделился мнением о трансферной политике "Тоттенхэма".

"В последние годы "Тоттенхэм" в порядке: футболисты очень уважают тренера и бьются за него, у клуба есть хороший костяк и несколько лидеров. Но в последние годы они сделали пару крайне сомнительных трансферов. Мусса Сиссоко, Винсент Янссен и так далее. "Тоттенхэму" повезло занять второе место в АПЛ, так как Кейн пропустил из-за повреждений лишь несколько игр.

Смотрите: "Сити" уже потратил большую сумму этим летом, "МЮ" выложил 170 миллионов и не собирается останавливаться, "Эвертон" штампует трансфер за трансфером, "Арсенал" сделал несколько отличных приобретений, в "Ливерпуле" тоже планируют усилиться. А "Тоттенхэм" стоит на месте. АПЛ прекрасна: надо потратить около 200 миллионов, чтобы просто не упасть ниже" - приводит слова Фаулера Mirror.

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