Фаулер: "Вернер не тянет на уровень "Ливерпуля"

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Фаулер: "Вернер не тянет на уровень "Ливерпуля"
Бывший нападающий "Ливерпуля" Робби Фаулер выразил мнение, что клуб ничего не потерял от срыва трансфера немецкого форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

"Я понимаю, что Вернер является талантливым футболистом, а в некоторых матчах он действует просто блестяще. Но я считаю, что он не соответствует уровню нынешней атакующей тройки "Ливерпуля". Конечно, мое утверждение будет проверено в следующем сезоне, если Тимо станет игроком "Челси". 

Я слышал, что многие фанаты "Ливерпуля" расстроены срывом трансфера. Но Вернер - это не Марко ван Бастен, который был топ-форвардом. Не думаю, что Тимо делает разницу", - приводит слова Фаулера Daily Mirror.

Ранее сообщалось, что "Челси" согласился заплатить за 24-летнего Вернера полную сумму отступных, которая составляет 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел за "РБ Лейпциг" 41 матч во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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