Фаусто Вера отреагировал на интерес со стороны ЦСКА
Полузащитник "Аргентинос Хуниорс" Фаусто Вера дал понять, что переход в ЦСКА - интересный вариант продолжения карьеры для него.
"ЦСКА - большой российский клуб, который всегда играет в еврокубках и борется за победу в чемпионате России. Это хороший вариант, который мы держим в уме. Мы оценим все поступившие предложения и постараемся выбрать лучшее для моей карьеры. Я давно знаком с Гайчем. Было бы здорово играть с ним в одной команде", - цитирует Веру TyC Sports.
Ранее сообщалось, что армейцы готовы купить аргентинского хавбека за 8,5 миллионов евро плюс бонусы.
20-летний Вера - воспитанник "Аргентинос Хуниорс". За основную команду провёл 26 матчей и забил 1 гол.
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|Команда
|М
|О
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|2
|Ривер Плейт
|23
|47
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|Велес Сарсфилд
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|Расинг Клуб
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|Дефенса и Хустисия
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|Росарио Сентраль
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|Арсенал
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|Индепендьенте
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|К Кордоба Сантьяго
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|Химнасия Ла-Плата
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