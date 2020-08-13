Фаусто Вера отреагировал на интерес со стороны ЦСКА

Полузащитник "Аргентинос Хуниорс" Фаусто Вера дал понять, что переход в ЦСКА - интересный вариант продолжения карьеры для него.

"ЦСКА - большой российский клуб, который всегда играет в еврокубках и борется за победу в чемпионате России. Это хороший вариант, который мы держим в уме. Мы оценим все поступившие предложения и постараемся выбрать лучшее для моей карьеры. Я давно знаком с Гайчем. Было бы здорово играть с ним в одной команде", - цитирует Веру TyC Sports.

Ранее сообщалось, что армейцы готовы купить аргентинского хавбека за 8,5 миллионов евро плюс бонусы.

20-летний Вера - воспитанник "Аргентинос Хуниорс". За основную команду провёл 26 матчей и забил 1 гол.

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