Форвард "Ювентуса" Андреа Фавилли продолжит карьеру в "Дженоа".

Об этом после матча International Champions Cup с "Баварией" (2:0) заявил Массимилиано Аллегри.

У "Ювентуса" будет право обратного выкупа игрока на случай необходимости.

Отметим, что в игре с "Баварией" форвард забил оба мяча. | http://soccernews.ru