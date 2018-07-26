Фавилли продолжит карьеру в "Дженоа"

Теги ювентус

Фавилли продолжит карьеру в "Дженоа"Форвард "Ювентуса" Андреа Фавилли продолжит карьеру в "Дженоа".

Об этом после матча International Champions Cup с "Баварией" (2:0) заявил Массимилиано Аллегри.

У "Ювентуса" будет право обратного выкупа игрока на случай необходимости.

Отметим, что в игре с "Баварией" форвард забил оба мяча. | http://soccernews.ru

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