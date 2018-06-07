Фаворит ЧМ-2018 может лишиться одного из лидеров



Полузащитник сборной Бразилии Фред получил повреждение на тренировке, сообщают английские СМИ.

По сведениям источника, травму хавбеку нанес игрок "Реала" Каземиро, неудачно сыграв в подкате.

По словам врача сборной Бразилии, в данный момент пока нет возможности спрогнозировать сроки восстановления игрока.

Напомним, что 25-летний Фред несколько дней назад перешел в "Манчестер Юнайтед".

Сборная Бразилии на ЧМ-2018 сыграет в одной группе с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.

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