Фаворит против аутсайдера: киевское "Динамо" примет крепкий "Шкендербеу"

"Динамо" Киев – "Шкендербеу"

Стадион: НСК "Олимпийский" (Киев)

Начало матча: 20:00

Арбитр: Барт Фертентен (Бельгия)

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" стартует в групповом этапе Лиги Европы матчем против албанского "Шкендербеу". Столичный клуб начал еврокубковый сезон с третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, где имея все козыри в рукаве, умудрился вылететь от австрийского "Янг Бойз", тем самым повторив судьбу донецкого "Шахтера" годичной давности. Кстати, возможность поквитаться с обидчиком у "бело-синих" будет совсем скоро, потому как обе команды жребий определил в один квартет "В". Четвертым участником этой группы является сербский "Партизан".

После вылета от "пчел" киевляне на пути к еврокубкам вынуждены были пройти еще и "Маритиму". "Шкендербеу" – бронзовый призер чемпионата Албании по итогам прошлого сезона, поэтому пробираться в Лигу Европы "снежным волкам" необходимо было через две квалификационные стадии. В сверхконкурентных поединках подопечные Илира Дайя сначала оказались сильнее чешского "Млада-Болеслав", затем скромные албанцы сенсационно выбили загребское "Динамо".

Масштабы мощи команд, естественно, несопоставимы, но недооценивать гостей из города Корча украинскому гранду не следует. "Динамовцы" сейчас обескровлены потерей своего многолетнего лидера Андрея Ярмоленко, который недавно пополнил ряды дормундской "Боруссии". Полноценно заменить его пока не удастся, а это значит, что команда серьезно ослабла. Но на руку "бело-синим" может сыграть тот факт, что "Шкендербеу" на выходных сыграли только первый матч в рамках внутреннего первенства, в то время, как подопечные Александра Хацкевича уже давно вкатились в сезон, непрерывно играя уже почти два месяца.

Интересные факты противостояния "Динамо" и "Шкендербеу":

Соперники впервые между собой сыграют в рамках турнира УЕФА. Более того, киевляне никогда не противостояли команде из Албании.

"Динамо" выиграло три последних еврокубковых матча в Киеве с общим счетом 12:2.

"Шкендербеу" ранее встречался с представителями украинской Премьер-Лиги. В Лиге Европы сезона 2013/2014 "снежные" волки" противостояли одесскому "Черноморцу". Тогда команды обменялись домашними победами со счетом 1:0, а по пенальти в Тиране выиграли представители Украины.

Ориентировочные составы на игру:

Динамо: Коваль, Морозюк, Вида, Хачериди, Пиварич, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Цыганков, Гонсалес, Мбокани

Шкендербеу: Шехи, Вангели, Радаш, Яшаница, Мичи, Османи, Лилай, Таку, Музака, Гавазай, Аденийи

Прогноз на матч "Динамо" – "Шкендербеу":

Естественно, "Динамо" является явным фаворитом. Любой другой результат, кроме победы будет расцениваться киевскими болельщиками, как катастрофа. Букмекеры не верят в то, что "Шкендербеу" удастся сотворить чудо, потому как коэффициент на их выигрыш колеблется в пределах от 18.0 до 23.0. На викторию "бело-синих" особого смысла ставить нет, ведь она оценивается в 1.14.

Богдан Архипенко

Не пропустите! Анонс матча "Арсенал" - "Кельн" | http://soccernews.ru