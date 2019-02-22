Фавориты на бумаге: тренер киевского "Динамо" оценил шансы команды в противостоянии с "Челси" в Лиге Европы



Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич считает, что у его команды есть шансы обыграть "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Фавориты существуют только на бумаге, а в футбол играют живые люди. До начала игры шансы на успех у соперников всегда 50 на 50. До встречи с лондонцами мы проведем еще два матча в украинской Премьер-лиге, так что пока говорить о форме "Челси" немного рано. Пока мы только знаем соперника", - цитирует Хацкевича официальный сайт клуба.

Первый матч "Челси" - "Динамо" состоится 7 марта в Лондоне. Ответная встреча пройдет 14 марта в Киеве.

Напомним, что в 1/16 финала "Динамо" добилось победы в противостоянии с греческим "Олимпиакосом" (2:2 и 1:0), а "Челси" ододел шведский "Мальме" (2:1 и 3:0).

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