Фавр: "Балотелли внес слабый вклад в игру команды"

Наставник "Ниццы" Люсьен Фавр раскритиковал игру нападающего Марио Балотелли в матче против "Наполи" (0:2).

"Они были сильнее нас, это было очевидно еще с жеребьевки. Мы не смогли сыграть так же хорошо, как против "Аякса". Тогда мы смогли сыграть командой, а когда один или два футболиста вообще не участвуют в игре - сложно выиграть у кого-либо.

Балотелли сегодня был не в духе - нужно говорить так, как есть. Он внес слабый вклад в игру команды, нужно было заменить его еще раньше. Мы начали что-то показывать, только когда я заменил его на молодого футболиста, о котором никто не слышал" - приводит слова Фавра сайт французской Лиги 1.

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