Фавр: "Борьба "Боруссии" за чемпионство окончена"
Наставник дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр высказался о матче с "Шальке" (2:4).
"Это огромный скандал, позор для футбола. Правило игры рукой выглядит по-идиотски. Судя по всему, необходимо отрезать игрокам руки. Арбитр провел провальный матч.
Борьба за чемпионство? Для нас она окончена", - приводит слова Фавра Sport.de.
После 31 тура "Боруссия" идет на втором месте и отстает от "Баварии" на одно очко. При этом, у мюнхенского клуба есть игра в запасе.
Читайте также: Дортмундская "Боруссия" проиграла "Шальке" и другие результаты 31-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|69
|3
|РБ Лейпциг
|31
|64
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|54
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|51
|6
|Байер Леверкузен
|31
|51
|7
|Хоффенхайм
|30
|50
|8
|Вердер Бремен
|31
|46
|9
|Вольфсбург
|30
|46
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|40
|11
|Герта
|31
|37
|12
|Майнц 05
|31
|36
|13
|Фрайбург
|31
|32
|14
|Аугсбург
|31
|31
|15
|Шальке
|31
|30
|16
|Штутгарт
|30
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|30
|18
|18
|Ганновер 96
|31
|18