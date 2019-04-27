Фавр: "Борьба "Боруссии" за чемпионство окончена"

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Фавр: "Борьба "Боруссии" за чемпионство окончена"

Наставник дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр высказался о матче с "Шальке" (2:4).

"Это огромный скандал, позор для футбола. Правило игры рукой выглядит по-идиотски. Судя по всему, необходимо отрезать игрокам руки. Арбитр провел провальный матч.

Борьба за чемпионство? Для нас она окончена", - приводит слова Фавра Sport.de.

После 31 тура "Боруссия" идет на втором месте и отстает от "Баварии" на одно очко. При этом, у мюнхенского клуба есть игра в запасе.

Читайте также: Дортмундская "Боруссия" проиграла "Шальке" и другие результаты 31-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 30 70
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 31 69
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 31 64
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 31 54
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 30 51
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 31 51
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 30 50
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 31 46
9 Вольфсбург Вольфсбург 30 46
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 31 40
11 Герта Герта 31 37
12 Майнц 05 Майнц 05 31 36
13 Фрайбург Фрайбург 31 32
14 Аугсбург Аугсбург 31 31
15 Шальке Шальке 31 30
16 Штутгарт Штутгарт 30 21
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 30 18
18 Ганновер 96 Ганновер 96 31 18
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