Фавр: "Борьба "Боруссии" за чемпионство окончена"

Наставник дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр высказался о матче с "Шальке" (2:4).

"Это огромный скандал, позор для футбола. Правило игры рукой выглядит по-идиотски. Судя по всему, необходимо отрезать игрокам руки. Арбитр провел провальный матч.

Борьба за чемпионство? Для нас она окончена", - приводит слова Фавра Sport.de.

После 31 тура "Боруссия" идет на втором месте и отстает от "Баварии" на одно очко. При этом, у мюнхенского клуба есть игра в запасе.

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