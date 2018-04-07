Фавр может возглавить "Арсенал"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр ближайшим летом может возглавить "Арсенал", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, "канониры" готовы побороться с "Баварией" и дортмундской "Боруссией" за швейцарского специалиста.

Напомним, что с 1996 года "Арсенал" тренирует Арсен Венгер, контракт которого с клубом истекает в 2019 году.

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