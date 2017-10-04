Фавр не входит в сферу интересов "Баварии"

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Фавр не входит в сферу интересов "Баварии"Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр не будет назначен на должность наставника "Баварии".

В СМИ сообщали, что боссы клуба рассматривают 59-летнего швейцарца в качестве замены уволенному Карло Анчелотти.

Сейчас же стало известно, что "Бавария" не контактировала с Фавром, который работал в Германии с "Боруссией" М и "Гертой".

Читайте: Фавр: "Балотелли внес слабый вклад в игру команды"  |  http://soccernews.ru

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