Фавр не входит в сферу интересов "Баварии"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр не будет назначен на должность наставника "Баварии".

В СМИ сообщали, что боссы клуба рассматривают 59-летнего швейцарца в качестве замены уволенному Карло Анчелотти.

Сейчас же стало известно, что "Бавария" не контактировала с Фавром, который работал в Германии с "Боруссией" М и "Гертой".

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