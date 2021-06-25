Фавр не возглавит "Кристал Пэлас": названа причина

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Назначение Люсьена Фавра на пост главного тренера "Кристал Пэлас" сорвалось, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, 63-летний наставник отказал английскому клубу, несмотря на устную договорённость о подписании контракта до 2024 года.

"Орлы" уже работали над получением разрешения на работу для швейцарца, однако теперь им нужно заняться поиском нового тренера.

Фавр в декабре прошлого года был уволен из дортмундской "Боруссии" и с тех пор остаётся без команды.

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