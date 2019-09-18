Фавр - о матче с "Барселоной": "Это хорошие 0:0"

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Фавр - о матче с "Барселоной": "Это хорошие 0:0"

Наставник дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр остался доволен игрой своей команды в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Барселоны".

"В первом тайме мы провели 10-15 хороших минут, после чего доминировал соперник. Зато "Боруссия" здорово сыграла после перерыва, мы много владели мячом и проявили терпение. У нас было достаточно моментов. Мы лучше прессинговали и играли выше. Из второго тайма мы многое можем извлечь.

Мы знаем, что это очень сильная группа. Матч получился отличный, мы создали много моментов и здорово защищались. Это хорошие 0:0", - приводит слова Фавра официальный сайт УЕФА.

В следующем туре ЛЧ "Барселона" примет "Интер", а "Боруссия" в гостях сразится со "Славией".

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