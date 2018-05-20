Фавр покидает "Ниццу"

Теги ниццалюсьен фавр

Фавр покидает "Ниццу"

Наставник "Ниццы" Люсьен Фавр заявил, что покидает клуб.

"Ухожу из "Ниццы", но пока не могу сказать больше. Это были фантастические два года в личном и спортивном плане. Но тренеры иногда уходят - это часть футбола" - приводит слова Фавра Le Figaro.

В этом сезоне "Ницца" финишировала на 8-м месте.

Читайте также: СМИ узнали, кто возглавит дортмундскую "Боруссию". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов