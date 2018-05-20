Фавр покидает "Ниццу"

Наставник "Ниццы" Люсьен Фавр заявил, что покидает клуб.

"Ухожу из "Ниццы", но пока не могу сказать больше. Это были фантастические два года в личном и спортивном плане. Но тренеры иногда уходят - это часть футбола" - приводит слова Фавра Le Figaro.

В этом сезоне "Ницца" финишировала на 8-м месте.

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