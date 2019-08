Фавр проиграл в плане статистики, но победил в плане тактики, а Ковач снова не смог ничего придумать: обсуждаем матч за Суперкубок Германии

Дортмундцы начали поединок с места в карьер, обворовав Зюле на 1-й минуте и завершив контрвыпад прострелом под удар Ройсу – Марко выстрелил метров с 11-ти в дальнюю девятку, но Нойер парировал! Правда, после этого момента "Бавария" захватила контроль над мячом и стала проводить весьма перспективные позиционные атаки. Хозяева раз за разом теряли кого-то из футболистов "красных", но реально обострять у чужих ворот продолжали именно "желтые". На 15-й минуте после углового мюнхенцев "Боруссия" выскочила в контратаку и завершила ее ударом Алькасера ​​с центра поля в пустые ворота – все благодаря Нойеру, который далеко вышел. К счастью для гостей, мяч прокатился рядом со штангой. Через две минуты Алькасер снова разогнал контрвыпад с выходом на ударную позицию на линии штрафной, однако вместо выстрела в решающий момент Пако отдал неудачный поперечный пас. Здесь уже проснулась "Бавария", которая на 18-й минуте создала сразу два момента. Сначала Левандовски буквально на мгновение на успел на замыкание прострела с левого фланга, а через десять секунд он воспользовался отскоком, вошел в штрафную и мощно пробил – Витсель заблокировал удар. На 20-й минуте "Боруссия" могла наказать чемпионов за расточительность, завершив быструю комбинативную атаку выстрелом Геррейро с левого края штрафной, но опять спас Нойер.

Ответ "Баварии" была тройной: на 23-й Коман с нескольких метров замкнул фланговую передачу ударом с нескольких метров (спас Хитц), на 24-й рядом со стойкой хозяев пролетел дальний выстрел, а на 26-й Левандовски с минимального расстояния пробил головой после отскока – и снова Хитц был на высоте. К 35-й минуте мюнхенцы нанесли уже семь ударов по воротам Боруссии, но по выстрелам в створ было равенство – 2:2. Завершение первого тайма прошло в невысоком темпе и без особой остроты. В глаза бросались детские ошибки с обеих сторон – сказывался старт сезона. Кроме того, едва не травмировался Алаба, который после борьбы с Пищеком упал с высоты на спину – Давид держался за руку, но врачи сумели вернуть его в игру. Наконец, на перерыв команды ушли при нулях на табло. Начало второго тайма оказался просто фантастическим. Уже на 48-й минуте Санчо воспользовался обрезкой Алькантары на фланге, сместился к линии штрафной и собрал на себе четверых футболистов "Баварии", после чего отдал поперечный пас на Алкасера. Пако в касание выстрелил в правый угол - 1:0!

Paco Alcácer has now scored 20 goals across all competition for Borussia Dortmund in 33 appearances for the club.



Black and Yellow suits him. pic.twitter.com/EAloBdSLie