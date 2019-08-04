Фавр проиграл в плане статистики, но победил в плане тактики, а Ковач снова не смог ничего придумать: обсуждаем матч за Суперкубок Германии

Дортмундцы начали поединок с места в карьер, обворовав Зюле на 1-й минуте и завершив контрвыпад прострелом под удар Ройсу – Марко выстрелил метров с 11-ти в дальнюю девятку, но Нойер парировал! Правда, после этого момента "Бавария" захватила контроль над мячом и стала проводить весьма перспективные позиционные атаки. Хозяева раз за разом теряли кого-то из футболистов "красных", но реально обострять у чужих ворот продолжали именно "желтые". На 15-й минуте после углового мюнхенцев "Боруссия" выскочила в контратаку и завершила ее ударом Алькасера ​​с центра поля в пустые ворота – все благодаря Нойеру, который далеко вышел. К счастью для гостей, мяч прокатился рядом со штангой. Через две минуты Алькасер снова разогнал контрвыпад с выходом на ударную позицию на линии штрафной, однако вместо выстрела в решающий момент Пако отдал неудачный поперечный пас. Здесь уже проснулась "Бавария", которая на 18-й минуте создала сразу два момента. Сначала Левандовски буквально на мгновение на успел на замыкание прострела с левого фланга, а через десять секунд он воспользовался отскоком, вошел в штрафную и мощно пробил – Витсель заблокировал удар. На 20-й минуте "Боруссия" могла наказать чемпионов за расточительность, завершив быструю комбинативную атаку выстрелом Геррейро с левого края штрафной, но опять спас Нойер.

Ответ "Баварии" была тройной: на 23-й Коман с нескольких метров замкнул фланговую передачу ударом с нескольких метров (спас Хитц), на 24-й рядом со стойкой хозяев пролетел дальний выстрел, а на 26-й Левандовски с минимального расстояния пробил головой после отскока – и снова Хитц был на высоте. К 35-й минуте мюнхенцы нанесли уже семь ударов по воротам Боруссии, но по выстрелам в створ было равенство – 2:2. Завершение первого тайма прошло в невысоком темпе и без особой остроты. В глаза бросались детские ошибки с обеих сторон – сказывался старт сезона. Кроме того, едва не травмировался Алаба, который после борьбы с Пищеком упал с высоты на спину – Давид держался за руку, но врачи сумели вернуть его в игру. Наконец, на перерыв команды ушли при нулях на табло. Начало второго тайма оказался просто фантастическим. Уже на 48-й минуте Санчо воспользовался обрезкой Алькантары на фланге, сместился к линии штрафной и собрал на себе четверых футболистов "Баварии", после чего отдал поперечный пас на Алкасера. Пако в касание выстрелил в правый угол - 1:0!

Paco Alcácer has now scored 20 goals across all competition for Borussia Dortmund in 33 appearances for the club.



Black and Yellow suits him. pic.twitter.com/EAloBdSLie — Squawka Football (@Squawka) 3 серпня 2019 р.

Через две минуты счет мог сравнять Коман, который ворвался на левый край штрафной и упал после контакта с защитником, однако арбитр не собирался ставить пенальти. "Боруссия" ответила двумя контратаками на 53-54 минутах, однако им не хватило нацеленного завершающего паса на гол. В конце 50-х минут Мюнхен максимально приблизился к голу в ворота "шмелей". На 55-й минуте подачу Киммиха из глубины головой замкнул Левандовски – выше ворот! На 56-й же Горецка воспользовался ошибкой хозяев в центре, прорвавшись к линии штрафной, и пробил под перекладину – Хитц парировал! На 59-й минуте уже Коман замкнул подачу в штрафную ударом с нескольких метров в голкипера, а затем Мюллер с такого же расстояния пробил в защитника. На 60-х минутах игра немного притихла. Команды завязли в позиционной борьбе, в которой "Бавария" постепенно захватывала инициативу и приближалась к взятию ворот соперника. Особенно жарко стало на 67-й минуте, когда Киммих на дриблинге прорвался с фланга в штрафную, обошел защитников и даже голкипера, однако пробить не успел! В следующей же атаке Толиссо выполнил прекрасную верховую передачу на левый край штрафной на Комана, но тот в решающий момент не смог обработать мяч! Казалось, что оборона "Боруссии" сейчас треснет, однако на 69-й минуте дортмундцам удалась контратака 3 в 2, в завершении которой Санчо ворвался на правый край штрафной и пробил по воротам. Мяч проскочил между ног Нойер и влетел в сетку – 2:0!

Ковач сразу бросил в бой Ренату Санчеша, а Левандовски на 71-й замкнул очередную подачу, однако Хитц сделал прекрасный сейв. "Бавария" давила на ворота соперника, но уровень остроты с каждой минутой стал падать в геометрической прогрессии. На 77-й же мюнхенцы вообще могли остаться в меньшинстве после не очень красивого поступка Киммиха, который за пределами поля наступил на ногу Санчо. Арбитр Даниэль Зиберт решил, что это претендует лишь на желтую карточку. В эндшпиле поединка "Бавария" давила на ворота "Боруссии", но ничего крайне опасного мюнхенцам создать никак не удавалось. Несколько раз пролетели острые подачи, но не более. "Боруссия" на последних минутах еще и несколько контратак организовала, а в дополнительное время даже претендовала на пенальти. Таким образом, "Боруссия" получила эффектную победу над "Баварией", завоевав первый трофей в новом сезоне. "Шмели" стали официальным обладателем Суперкубка Германии 2019.

Контратакующий перфоманс "Боруссии" – это было эффектно и эффективно

Дортмундцы серьезно просели по таким важным показателям, как владение мячом (35%) и удары (5-16 общем, 4-12 в створ, 3-14 из пределов штрафной). Вероятно, именно эти цифры позволили Ковачу заявить после матча о полном преимуществе Баварии: "Мы не воспользовались своими моментами – потому и проиграли. Мы доминировали, но два раза ошиблись, и "Боруссия" моментально этим воспользовалась". Действительно, мюнхенцы могли переиграть Дортмунд, однако главный тренер чемпионов Германии забыл рассказать о причине успешности футбола соперника. Она заключалась в просто фантастически настроенной системе контратакующей игры. "Шмели" агрессивно встречали гостей в центральной зоне и заставляли "красных" сбиваться на фланги, где пространства гораздо меньше. В прошлом сезоне при наличии Роббена и Рибери это могло принести успех, однако без них "Бавария" стала очень прогнозируемой в своих действиях. Отсутствие вингеров, заточенных на смещение в центр, слишком расширяло фронт атак и делала "Баварию" зависимой от центральных полузащитников, однако Горецка, Алькантара и Толиссо крайне слабо поддерживали командные действия. В частности, у этой тройки вышла всего одна передача под удар, два перехвата, два обыгрыша и три отбора. Правда, Леон совершил четыре удара по воротам, однако гораздо важнее в этой ситуации стала общая банальность.

Дортмундцы сознательно отдали инициативу "Баварии", садясь как можно ниже и подолгу разыгрывая мяч в своей штрафной – несколько раз это едва не завершалось обрезками. Мюнхенцы, держа инициативу и пытаясь высоко прессинговать, сильно втягивались на чужую половину, разрушая компактность и оставляя дыры на своих флангах и полуфлангах. Рано или поздно гости допускали ошибки, и "пчелы" убегали в контратаку – в частности, систематически проваливался Алькантара, в результате чего случился гол Алькасера ​​и ряд контрвыпадов с участием Ройса и Пищека. Голу Санчо предшествовала контратака 3 в 2, в которой Алаба не успевал за правым вингером "Боруссии". В первом тайме дортмундцы также легко наказывали соперника за помарки вылетом из зоны Киммиха. Еще один компонент, в котором "Боруссия" оказалась сильнее – атака. Да, Бавария нанесла 14 ударов из пределов штрафной, но большинство из них стали следствием сумбурных действий, отскоков и перегрузок. Дортмундцы же продумано заполняли свободные зоны и не затягивали с решением, что ярко продемонстрировал гол Алькасера: пока Санчо на смещении вытаскивал на себя уже четвертого соперника, Пако открылся на линии штрафной – дальше шел пас и моментальный удар. Аналогичным образом Алькасер пытался организовать момент на 18-й минуте, но тогда передача была лишней.

Не брезговали дортмундцы и обычными прорывами через фланг с кроссами. Довольно банально, но это работало. В основном, все начиналось с отбора или перехвата в исполнении Ройса, Алькасера ​​или Санчо, после чего шла передача на фулбэка и финальный прострел на одного из набегающих – на 1-й минуте это могло завершиться голом, а на 50-х несколько таких контрвыпадов запорол неточным пасом Пищек. Мюнхенцы регулярно не успевали! Стоит отметить, что такая разница в качестве моментов была обусловлена ​​также характером игры защитников – в частности, центральных. Даже невооруженным глазом было заметно большую плотность возле штрафной "Боруссии" и низкую эффективность действий центрбеков. Статистика подтверждает впечатление: пара Зюле-Боатенг за 94 минуты не сделала ни одного успешного отбора (у Топрака и Аканджи – 3), всего раз выполнила блокировки (у Топрака и Аканджи 2-13 6), добилась лишь двух перехватов (у Топрака и Аканджи – 6) и пяти выносов (у Топрака и Аканджи – 14). Конечно, эти цифры также говорят о меньшей интенсивности борьбы у штрафной "Баварии", однако уже на 1-й минуте был зафиксирована ошибка Зюле, которая могла привести к голу. Дортмундцы получали значительный временной промежуток и пространство для принятия решений – мюнхенцы тем же самым похвастаться не могли. Победу Боруссии в матче за Суперкубок вполне можно назвать тренерской. Люсьен Фавр воспользовался тактическими минусами команды-соперника и организовал классную систему контратак. В обороне его "шмели" создали необходимую плотность, а впереди они правильно заполняли ударные зоны. Именно поэтому победа дортмундцев, несмотря на огромное отставание по количеству ударов и владению мячом, заслуживает называться справедливой.

Ковач снова не впечатлил

Хорватский наставник в Мюнхене столкнулся с кучей проблем, присущих топ-клубам. Долгое время его открыто не воспринимали звезды, а болельщики критиковали тренера за осторожный игровой стиль – это не "Айнтрахт", чтобы остерегаться соперника. После матча за нынешний Суперкубок в полку критиков Нико Ковача ожидается пополнение. Дело даже не в результате, а в реакции Ковача на события, происходившие на поле. Уже с первых минут обозначилась проблема разящих контратак "Боруссии" через фланги –хорват ждал их, потому подготовил осторожную схему 4-2-3-1 (которая легко трансформировалась в 4-1-4-1). Идея заключалась в дополнительном полузащитнике в центре поля, однако она не сработала ни в Дортмунде, ни еще раньше – с "Ливерпулем" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Тогда мюнхенцы также отдали мяч, однако Клопп заставил "Баварию" сваливаться на фланг и начинать атаки через слабое свое звено – зимой им был центрбек Зюле. На этот раз провалились центрхавы!

В матче за Суперкубок Ковачу очень нужен был чистый разрушитель Хави Мартинес, однако тот находился в лазарете. Впрочем, и без него хорват мог отреагировать на разрывы в линиях – например, можно было опустить фулбэков, которые играли на одной линии с центром полузащиты. Такие высокие позиции крайних защитников при построении позиционных атак использовал "Тоттенхэм" в Лиге Чемпионов, однако Почеттино поднимал их только тогда, когда уже нечего было терять – риск вылета соперника за спину огромный. "Бавария", очевидно, пыталась поджать таким образом далеко не идеальных латералей "Боруссии" и заодно насытить центр, компенсируя отсутствие чистого опорника количеством и агрессией. Впрочем, ненадежность мюнхенских центрхавом помогла дортмундцам легко "раздеть" высоко поднятых фулбэков. Скоро "красных" должен усилить Лерой Сане, а лазарет чемпионов Германии не будет вечно заполнен. Именно поэтому делать выводы по футболу Баварии рано –нужно подождать хотя бы до середины осени. Впрочем, прямо сейчас Ковач действительно не впечатлил.

Джейдон Санчо – герой матча

Возможно, для 19-летнего английского вингера дортмундской "Боруссии" этот поединок станет звездным часом, ведь прямо сейчас о нем говорят все фанаты немецкого футбола. На статистических порталах Whoscored и Sofascore у него самые высокие баллы, а в обзоре Sky Sports его выделяют в заголовке, аннотации и в течение всего текста. Действительно, Санчо отработал как следует – и дело не только в том, что он оформил гол+пас в матче с "Баварией". Джейдон стал едва ли не главным акселератором атак "Боруссии" в поединке за Суперкубок. Кроме ассиста во втором тайме, следует вспомнить и второй его ключевой пас – именно он на 14-й минуте отобрал мяч на левом фланге и запустил в проход Алькасера, который пробил с центра поля в пустые ворота. Санчо и сам прекрасно вылетал в контратаки, пользуясь своим магическим дриблингом и умением побороться – на счету Джейдон 8 попыток обыгрыша (4 успешных), 12 единоборств (4 победных) и 2 отбора. Санчо прекрасно видел свободные зоны как перед собой, так и перед партнерами, а также быстро принимал решения под давлением соперников. Своими рейдами и обыгрышам с партнерами он просто разорвал правый фланг, став одной из главных причин победы "Боруссии". Браво!

Jadon Sancho for Borussia Dortmund:



56 Games

⚽️ 14 Goals

21 Assists



HE IS JUST 19-YEARS OLD #BVBFCB pic.twitter.com/xbtVqUFUMm — FOOTBALL NOT SOCCER (@TheSporTalk) 3 серпня 2019 р.

Игорь Малиенко | soccernews.ru