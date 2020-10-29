Фавр прокомментировал победу "Боруссии" над "Зенитом"
Наставник дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр подвёл итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Зенита".
Напомним, что "шмели" победили со счётом 2:0, забив оба гола в заключительные 15 минут встречи.
"Мы хотели больше использовать фланги. Санчо и Рейна слишком много действовали в центре. Эта игра была неэффективной, но у нас было три супермомента в первом тайме - нужно было забивать гол. Во втором тайме стало сложнее. "Зенит" компактно оборонялся. У них всегда было девять человек в штрафной.
Но мы терпели и в конечном счёте победили. Я доволен действиями своей команды. Мы не дали сопернику создать ни одного момента. "Зенит" ничего не создал у наших ворот. Было тяжело забить гол. У нас было 6-7 голевых моментов, но мы никак не могли забить", - цитирует Фавра "Р-Спорт".
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