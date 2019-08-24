Фавр прокомментировал победу "Боруссии" в матче 2-го тура Бундеслиги с "Кельном"

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Фавр прокомментировал победу "Боруссии" в матче 2-го тура Бундеслиги с "Кельном"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр рассказал, что думает о победном матче 2-го тура чемпионата Германии с "Кельном" (3:1).

"Очень довольны этой победой. Ждали, что матч будет непростым.

"Кельн" был очень силен в первом тайме, прессинговали, у них было несколько моментов. Мы делали все слишком медленно и не могли показать свою игру.

Во втором тайме мы стали действовать лучше. Мы сохраняли терпение, пока, наконец, не забили гол", - сказал Фавр.

"Боруссия" занимает 1 место в турнирной таблице Бундеслиги. "Кельн" идет на 14-й позиции.

А еще: Дортмундская "Боруссия" в гостевом матче обыграла "Кельн"| http://soccernews.ru
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