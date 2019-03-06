Фавр прокомментировал вылет "Боруссии" из Лиги Чемпионов

Наставник дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр высказался после вылета своей команды из Лиги Чемпионов по итогам противостояния с "Тоттенхэмом".

"Мы имели достаточно опасных моментов в первом тайме и несколько во втором. После пропущенного гола мы продолжали играть смело. Нам просто не удалось забить. Проиграли 0:1, но главное поражение мы потерпели ещё в первом матче. После 0:3 в гостях надежды было не много. Сегодня я мало что могу предъявить команде", - приводит слова Фавра официальный сайт УЕФА.

Напомним, что "Боруссия" лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, но по набранным очкам "шмелей" уже догнала "Бавария".

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